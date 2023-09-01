Эксперты заявили о возможном подъеме заболеваемости ковидом осенью и зимой

Большая часть опрошенных врачей и работников среднего медицинского персонала считают, что коронавирус стал сезонной болезнью, следует из данных исследования сервиса Vrachu.ru

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большинство российских медицинских работников (59%) считают, что количество пациентов с коронавирусной инфекцией может вырасти осенью и зимой. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru (имеются в распоряжении ТАСС).

"Отвечая на вопрос об увеличении числа пациентов с диагностированным COVID-19, 59% опрошенных согласились с тем, что это весьма вероятно осенью и зимой. 22,3% считают, что подъема ждать не стоит. И 18,6% не смогли дать однозначного ответа по этому вопросу", - говорится в результатах опроса.

При этом более трети респондентов (38,6%) полагают, что при новом росте заболеваемости ковид может протекать у пациентов тяжелее. О том, что это маловероятно, заявили 31,6% опрошенных, еще 29,6% не смогли высказаться определенно.

Большая часть - 45% опрошенных - согласились с тем, что ковид стал сезонным заболеванием, 36,7% полагают, что судить об этом пока рано. Еще 18,3% респондентов считают, что коронавирусную инфекцию нельзя считать сезонной болезнью.

"Медработники на местах каждый день взаимодействуют с пациентами, видят реальную картину и хорошо понимают текущую ситуацию. Мы полагаем, что их мнение стоит учитывать при планировании различных мероприятий по обеспечению работы в период усложнения эпидемической ситуации", - сказал генеральный директор сервиса Vrachu.ru Игорь Степанюков, комментарий которого приводится в результатах исследования.

Опрос проводился с 25 по 30 августа 2023 года. В нем участвовали 1,15 тыс. респондентов - врачи и работники среднего медицинского персонала со всех регионов РФ.