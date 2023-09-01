В Японии прошли учения на случай землетрясения магнитудой 7,3 в Токио

В рамках учений при канцелярии премьера Фумио Кисиды создан экстренный штаб, на заседание которого министры добираются пешком

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Ежегодные учения по ликвидации последствий мощного землетрясения прошли ранним утром в Японии по случаю так называемого дня предотвращения стихийных бедствий, приуроченного к годовщине унесшего жизни более 140 тыс. человек "Великого землетрясения Канто", которое произошло 1 сентября 1923 года.

В этом году сценарий учений предполагает, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло в районе Токио. По десятибалльной шкале Японского метеорологического агентства толчки оцениваются на максимальные 6+ и 7 баллов. При таком землетрясении невозможно устоять на ногах, приходится передвигаться ползком или любые движения вообще невозможны, опрокидывается почти вся тяжелая мебель, во многих зданиях вылетают окна. По легенде учений, такие последствия ощущаются не только в Токио, но и в прилегающих префектурах Сайтама, Тиба и Канагава.

В рамках учений при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создан экстренный штаб, на заседание которого министры добираются пешком без использования служебных автомобилей. Правительство провело телеконференцию с администрацией одного из "пострадавших" городов - Сагамихара.

Все участники учений, включая главу правительства, прибыли на работу не в деловых костюмах, а в рабочей униформе. В рамках учений проводится пресс-конференция премьер-министра, в ходе которой он докладывает о последствиях стихийного бедствия.

По прогнозам ученых, в случае повторения "Великого землетрясения Канто" основной ущерб придется на префектуру Канагава, тогда как Токио пострадает не так сильно. Его жертвами могут стать 23 тыс. человек.

"Великое землетрясение Канто" произошло 1 сентября 1923 года в 11:58 по местному времени (05:58 мск) в районе залива Сагами в префектуре Канагава. Магнитуда подземных толчков составила 7,9. В результате погибли более 142 тыс. человек, а число пострадавших превысило 4 млн. Экономический ущерб от того землетрясения составил $5,5 млрд по курсу того времени, что было сопоставимо с 37% ВВП.