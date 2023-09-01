В Якутске участники СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Меру поддержки введут в городе с 4 сентября, отметил глава Якутии Айсен Николаев

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Якутска организовали для участников специальной военной операции (СВО) бесплатный проезд в общественном транспорте города. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"С понедельника (4 сентября) в рамках исполнения моего указа о поддержке наших военнослужащих и их семей участники боевых действий специальной военной операции и ветераны специальной военной операции будут ездить бесплатно в общественном транспорте города Якутска. Такое решение принял глава города Якутска Евгений Николаевич Григорьев", - написал Николаев.

В Якутии подписано 5 указов, которыми утверждены почти 20 государственных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Среди них - медицинская и социальная реабилитация, помощь в трудоустройстве, материальная помощь при газификации жилых домов. Установлены единовременная выплата в размере 200 тыс. рублей, бесплатное питание для учащихся 5-11-х классов в период военной службы родителя. Для детей военнослужащих предусмотрены приоритетное поступление на целевое обучение в высшие и средние специальные учебные заведения, повышенная стипендия, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Родители военного могут рассчитывать на бесплатное санаторно-курортное лечение.