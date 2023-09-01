В РФ предложили блокировать звонки с незарегистрированных сим-карт

По мнению вице-спикера Бориса Чернышова, такие меры позволять защитить граждан от мошенников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские мобильные операторы будут обязаны блокировать звонки с номеров, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах. Документ с соответствующими поправками в закон "О связи" готовится к внесению в Госдуму вице-спикером Борисом Чернышовым, сообщают "Известия" со ссылкой на парламентария.

Как указано в документе, на федеральных и региональных операторов связи планируется возложить обязанность блокировки любого типа исходящих сигналов с сим-карт, которые не верифицированы в базах данных и не подтверждены паспортными данными гражданина. "Исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом "+7" будет проходить только от номеров, зарегистрированных в официальных базах операторов связи и принадлежащих физическим и юридическим лицам", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении "Известий". Таким образом, опасные сообщения и звонки не будут поступать потенциальной жертве мошенников, следует из документа.

В документе также отмечается, что запущенная в декабре 2022 года единая платформа верификации телефонных вызовов "Антифрод" должна стать хабом, который объединит операторов в борьбе с телефонным мошенничеством, а также тех, кто оказывает узкоспециальные услуги связи.

По мнению Чернышова, новые нормы требуются для защиты граждан, которых продолжают обманывать злоумышленники, даже несмотря на уже все принятые государством меры и созданные системы контроля. Так, по данным ЦБ, которые озвучил депутат "Известиям", в 2022 году общий ущерб, причиненный телефонными мошенниками гражданам, составил 14,2 млрд рублей. Максимальная единовременно похищенная сумма достигла 500 млн рублей. Во II квартале 2023 года количество операций без согласий клиентов выросло на 28%, до 279,7 тыс.

Как рассказал вице-спикер Госдумы газете, одним из распространенных способов мошенничества стало использование так называемых серых сим-карт, то есть не привязанных к действующему паспорту гражданина РФ. По его словам, в России насчитывается от 2 млн до 7 млн таких сим-карт. Мошенники также используют для своих целей подменные номера - специальная программа передает на сервер оператора информацию о любом произвольном номере или номере телефона, который выбрал сам звонящий.

В Роскомнадзоре и Минцифры сообщили изданию, что об инициативе депутата им ничего не известно. В то же время там напомнили, что действующее законодательство уже предусматривает меры, направленные на борьбу с телефонным мошенничеством.