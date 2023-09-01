В Анивском районе Сахалина из-за сильных ливней ввели режим ЧС

Как сообщила мэр городского округа Светлана Швец, подтопило улицы и жилые дома

ТАСС, 1 сентября. Режим чрезвычайной ситуации введен в Анивском районе на юге Сахалинской области, где ливнями подтоплены улицы и жилые дома. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэр городского округа Светлана Швец.

"В Анивском районе введен режим ЧС. Решение принято по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Из-за подъема уровня воды в реках подтопило ряд улиц, дома. Наиболее пострадала южная часть села Новотроицкое", - говорится в опубликованном сообщении.

Швец уточнила, что детские сады работают в штатном режиме. Наблюдение в онлайн-режиме ведется за уровнем воды в реке Лютога, здесь пока сохраняется угроза преодоления критического уровня.

Ночью на юге Сахалина прошел сильный дождь, были затоплены городской парк в Южно-Сахалинске, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС. Также режим ЧС введен в Невельском районе, пострадавшем от стихии. Празднование Дня знаний из-за непогоды в Южно-Сахалинске перенесено на 4 сентября.