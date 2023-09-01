В России появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта

Ее разработкой занималась та же компания, которая выпускала систему распознавания лиц

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспортра, сообщил генеральный директор российского разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергей Сучков.

Ранее компания выпускала систему распознавания лиц, которая, в частности, используется в Москве на городских камерах, а также была задействована при проведении Чемпионата мира по футболу в Катаре.

"Мы выпустили крупнейшее за два года обновление продукта FindFace Multi, - сказал он. - В обновленном продукте добавилась функция распознания спецтранспорта, такси и каршеринга".

Эта функция может широко применяться, например, на промышленных объектах и на объектах критической инфраструктуры и внедряться в "умные" шлагбаумы, которые автоматически смогут запускать транспортные средства на территорию дворов и других объектов. "В настоящий момент NtechLab ведет переговоры о тестировании обновления FindFace Multi с двумя промышленными предприятиями в России и одной из крупнейших строительных компаний в Центральной Азии", - отметил Сучков.

Кроме того, новая система может получить широкое применение на объектах критической инфраструктуры и заменить иностранное ПО: при помощи видео с камер наблюдения в реальном времени можно следить за ношением средств индивидуальной защиты - касок и жилетов, а также осуществлять контроль периметра критической инфраструктуры.

Как пояснили ТАСС в компании, в системе появилась функция контроля пересечения линий - если посторонний оказывается на территории объекта, то оператор получает тревожное оповещение.

"В настоящий момент до 50% объектов используют иностранное программное обеспечение и устройства. За год на действующей инфраструктуре можно полностью перейти на отечественные системы видеоаналитики - более точные, чем большинство иностранных аналогов", - подчеркнул Сучков, добавив, что компания планирует в ближайшие три года занять не менее 10% рынка систем видеоаналитики для промышленной безопасности и критической инфраструктуры.

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве.