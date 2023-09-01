Более 10 тыс. жителей Приморья вакцинировали от вирусного гепатита А во время наводнения

Как сообщили в региональном МЧС, почти 5 тыс. человек из них прошли вакцинацию за последние сутки

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Медицинские бригады в Приморском крае вакцинировали от вирусного гепатита А более 10 тыс. человек в страдающем от наводнения Приморье, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. Из них почти 5 тыс. человек вакцинированы за последние сутки.

"Организовано оказание медицинской помощи и доставка медикаментов в лечебные учреждения края. Для проведения прививочных мероприятий министерством здравоохранения организована работа бригад вакцинаторов, всего 39 бригад. Всего вакцинированы 10 165 человек, в том числе 1 853 ребенка", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что прививку против вирусного гепатита получили 10 056 человек, в том числе 1 728 детей. Только за последние сутки вакцинированы 4 838 человек. Также бригады поставили 614 прививок от брюшного тифа, 4 239 прививок от пневмококковой инфекции и 590 - от дизентерии.

Как пояснила ТАСС главный внештатный эпидемиолог Минздрава Приморья Ирина Повиличенко, в период наводнения, как правило, значительно ухудшается качество питьевой воды. "В некоторых случаях попадания поверхностных вод в колодец питьевая вода и вовсе может стать эпидемически небезопасной, несмотря на удовлетворительный вкус и отсутствие видимых примесей. А в населенных пунктах, расположенных возле рек, колодцы могут быть полностью затоплены во время паводка. В этот период активизируется водный путь передачи острых кишечных инфекций, в зонах подтопления возможен риск возникновения инфекционных заболеваний, которые легко предотвратить. Важно пройти фагирование "Интести-бактериофагом" с профилактической целью, а также вакцинацию против вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа", - отметила она.

На территории 14 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 690 жилых домов, из которых 45 многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 3 853 взрослых и 958 детей. Подтопленными также остаются 1 423 придомовые территории.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.