В Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище

Оно рассчитано на 420 воспитанников

ТАСС, 1 сентября. Заместитель начальника Главного управления кадров - начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников открыл в День знаний новое Суворовское училище в Иркутске - первое такое учебное заведение в Сибирском федеральном округе, ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге. Военачальник вручил новому учебному заведению знамя - священный символ воинской доблести и славы.

"Вам выпала большая честь быть суворовцами, продолжать и приумножать славные традиции обучения и воспитания, заложенные 80 лет назад в первых созданных суворовских военных и нахимовских военно-морских училищах. В стенах учебного заведения вам предстоит пройти сложный, но интересный и увлекательный путь. Здесь вы получите не только прочные знания и интеллектуальное развитие, но и сформируете волю, характер, духовно-нравственные и физические качества", - сказал генерал-майор.

Обращаясь к участникам торжественного митинга, посвященного открытию нового учебного учреждения Минобороны России и началу нового учебного года, Муравлянников передал слова поздравления от министра обороны РФ Сергея Шойгу и поздравил Иркутское СВУ, его учащихся и наставников с открытием и обретением знамени.

В торжественном митинге принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

О Суворовском училище

Суворовское военное училище в Иркутске построено силами Минобороны РФ по поручению президента России. В историческом здании 1912 года постройки в 1915-1917 годах размещалось Иркутское военное училище. С 1931 по 2009 годы - известное на всю страну авиационное инженерное учебное заведение, которое за время работы подготовило свыше 60 тысяч инженеров и техников для Военно-воздушных сил СССР и РФ.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России восстановили объект культурного наследия, который после масштабной реконструкции стал главным корпусом нового Суворовского военного училища. Часть хорошо сохранившихся старинных кирпичей очищалась вручную, чтобы вновь вернуть их в обновленную кладку. Кроме того, были сохранены исторические мозаичные панно.

На территории учебного городка были построены новые объекты: появилась Аллея летчиков-героев, большой спортивный комплекс, гимнастические площадки, футбольное поле с беговыми дорожками и полоса препятствий. Был возведен спортивный корпус с залами и бассейном, теннисные корты и площадка для игры в хоккей с мячом.

Иркутское СВУ рассчитано на 420 воспитанников. В этом году набрано 180 учеников - в 5-й ,6-й и 7-й классы - по 60 человек в каждом, далее наборы будут только в 5-е классы. Средний конкурс среди кандидатов составил почти три человека на место. Вступительные испытания в училище прошли 496 кандидатов из 23 регионов России.

Образование в Суворовском училище базируется на классической методике средней школы с углубленным изучением предметов. Дополнительное образование - это обширные историко-культурные, художественно-эстетические, военно-патриотические программы, усиленные тренировки по разным видам спорта, лабораторные практики по биологии, химии, физике, уроки по техническим дисциплинам, таким как робототехнике, компьютерному программированию, авиа- и судомоделированию. Обязательны занятия по пению, этике и хореографии.