Специалисты вновь не обнаружили тритий в пробах воды рядом с японской АЭС "Фукусима-1"

Согласно новому отчету, процесс сброса не влияет на жителей и экосистему региона

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Власти префектуры Фукусима на северо-востоке Японии заявили, что концентрация трития в воде вблизи аварийной АЭС "Фукусима-1" находится ниже минимального целевого порога обнаружения. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте префектуры.

Сбор образцов проводился 30 августа в девяти зонах в районе места слива. На основании полученных данных власти Фукусимы пришли к выводу, что процесс сброса не способен оказать влияние на жителей и экосистему региона.

26 августа сотрудники японской энергетической компании Tokyo Electric Power объявили, что не обнаружили тритий в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии также не зафиксировало следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

24 августа Tokyo Electric Power приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1".

Решение Токио вызвало острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали об инцидентах в Китае, в ходе которых, в частности, расположенные в КНР японские учреждения и школы были закиданы камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, по данным СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечены отказы от направления в Японию туристических групп.