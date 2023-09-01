На Дальнем Востоке в День знаний прошли торжественные линейки и высадка деревьев

Празднование продолжится 3 сентября

ТАСС, 1 сентября. Школьники и преподаватели на Дальнем Востоке отмечают День знаний торжественными линейками и открытыми уроками, а первокурсники политехнического техникума на Камчатке в этот день заложили новую традицию - высадили первые деревья на аллее "Профессионалитета", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.

"1 сентября в Камчатском крае заложена новая традиция - высадка аллеи "Профессионалитета", 12 рябин посадили первокурсники на территории Камчатского политехнического техникума", - обозначили в пресс-службе.

В Амурской области в первый класс идут около 10 тыс. ребят, в регионе проходят торжественные мероприятия, состоялось открытие самой большой школы Дальнего Востока - на 1,7 тыс. учеников. В Якутии первоклассники получают подарок от главы республики Айсена Николаева - дневник первоклассника, который издан на двух языках - русском и якутском. В дневник также включены тексты государственных гимнов Российской Федерации и Якутии, а также карты страны и региона, указаны российские и национальные праздники.

Для школьников Забайкалья Читинский городской зоопарк и зоопитомник "Амодово" на один день сделал посещение бесплатным. В субботу, 2 сентября, в Чите впервые состоится праздник "Первоклассное Забайкалье", где выступят творческие коллективы, будут проводиться игры мастер-классы, можно будет прокатиться на каруселях и сфотографироваться с ростовыми куклами. Во Владивостоке в День знаний проходят линейки, а 2 сентября на фестивале "Время быть первым", состоится концерт исполнителя Niletto, чемпионат по компьютерной игре Counter Strike и игра "Квиз, плиз!".

Празднование Дня знаний на Дальнем Востоке продолжится в воскресенье. Так, в Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке имени Георгия Граубина пройдет чемпионат по метанию рюкзаков. Во время мероприятия также запланированы различные эстафеты и конкурсы. Ребята будут собирать рюкзаки с закрытыми глазами и будут проверять меткость, кидая с расстояния в портфели школьные принадлежности.

По погодным условиям в школах Южно-Сахалинска линейки перенесены с 1-го на 4 сентября. Традиционное для Магадана шествие первоклассников состоялось на день раньше, 31 августа. А в Приморье, где с начала августа идут сильные дожди, подтоплены 690 домов и введен режим ЧС федерального уровня, школы самостоятельно решают, начинать ли учебный год с 1 сентября или ввести до 11 сентября свободное посещение.