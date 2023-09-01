В Москве ожидаются погода без осадков и до плюс 27 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Облачная погода без осадков ожидается в Москве в День знаний. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 25 до плюс 27 градусов. В ночь на 2 сентября температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов, пройдет небольшой дождь.

В Подмосковье 1 сентября температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на 2 сентября столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.