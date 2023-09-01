1 сентября, 03:23

Новое издание энциклопедии Екатеринбурга переведут в электронный формат

Его планируют представить жителям города до конца 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга переведут в электронный формат энциклопедию города, созданную к его 300-летию. Ранее аналогичная книга выпускалась в печатном варианте в 2002 году, сообщили ТАСС в горадминистрации.

"В электронный формат энциклопедия Екатеринбурга будет переведена и представлена жителям города до конца 2023 года", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Как добавили в администрации города, планируется также доставка экземпляров книги в муниципальное объединение библиотек города и библиотечный центр.

Ранее в администрации сообщали, что по сравнению с предыдущей редакцией издание существенно расширено и дополнено. Оно содержит сведения практически обо всех сторонах жизни города - культуре, искусстве, архитектуре, промышленности, науке, религии и быте. Новая энциклопедия - это научное справочное издание с актуальными сведениями, краткими статьями с проверенными научными данными, библиографией и подписью автора. 

Теги:
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