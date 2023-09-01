Школьники из пострадавших от паводка районов Приморья провели 1 сентября в музее Арсеньева

Как сообщила начальник отдела музейно-образовательных программ Екатерина Белоголовцева, для школьников придумали игровой маршрут по экспозициям с заданиями

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Школьники из наиболее пострадавших от августовских наводнений районов в Приморском крае провели День знаний в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Гостями музея 1 сентября стали не только владивостокские школьники. Были приглашены дети из районов, наиболее пострадавших от ливневых дождей: Спасского, Михайловского, Уссурийского городского округа", - сообщили в пресс-службе.

По словам начальника отдела музейно-образовательных программ Екатерины Белоголовцевой, которую цитирует пресс-служба, работники музея продумали для ребят игровой маршрут по музейным экспозициям с заданиями. В "Кабинете исследователя" юные посетители узнали о том, как Российская империя начала прирастать новыми землями, и примерили на себя роль первооткрывателей территории Приморья.

В выставочное пространство зала "Время города" интегрирован образ старого китайского квартала Владивостока - Миллионки. Здесь школьники узнали о периоде становления Владивостока через взаимодействие цивилизаций, смешение культур, языков, традиций. Также юные гости благодаря интерактивно-познавательному модулю в зале "Время дела" узнали, какие виды бизнеса процветали в краевой столице в конце XIX - начале XX веков.

На территории 14 муниципальных образований Приморья остаются подтопленными 690 жилых домов, из которых 45 - многоквартирные. Всего в подтопленных домах проживают 3 853 взрослых и 958 детей. Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.