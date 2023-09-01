Бурятские художники украсили фасады трех новых школ муралами по восточным мотивам

Как уточнил куратор социокультурного проекта "Сайнуу!" Дмитрий Галсан, это два образовательных учреждения в селах Иволгинск и Поселье и одно в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 1 сентября. /ТАСС/. Фасады трех новых школ в Бурятии - в городе Улан-Удэ и в пригороде столицы республики - обрели уникальный вид. Местные художники украсили здания муралами - большими изображениями в единой концепции культурного кода региона, сообщил ТАСС куратор социокультурного проекта "Сайнуу!", созданного центром креативных индустрий "Хэб-Хаб" совместно с государственной корпорацией ВЭБ.РФ и администрацией Улан-Удэ, Дмитрий Галсан.

"Наш проект направлен на развитие креативных индустрий в Бурятии, на поиск новых визуальных образов, отображающих современный бурятский культурный код. Первое направление проекта - это графические изображения на фасадах школ - муралы на трех новых зданиях, построенных при поддержке компании "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Это два образовательных учреждения в селах Иволгинск и Поселье, а также школа №108 в 102-м квартале Улан-Удэ", - сказал Галсан.

На одной из стен атриума школы №108 изображена большая "космическая" композиция с солнцем, луной и 108 звездами: по задумке, дети рядом с таким муралом находятся как бы в центре Вселенной. Также на фасаде здания расположились раскраски, позже их разными цветами наполнят сами ученики. На зданиях двух пригородных школ разместились большие рисунки с национальными мотивами, восточными узорами, каллиграфией, пейзажами - каждый авторский рисунок уникален. "Перед началом работы мы встречались с местными жителями, учителями, школьниками и их родителями, чтобы подобрать тему мурала, и они дали нам точку, от которой мы смогли оттолкнуться и вдохновиться", - сказала художница Янжима Батуева.

По словам директора-координатора социокультурных программ ВЭБ.РФ Олега Ракитова, Улан-Удэ - это первый регион в России, где не просто появляются новые школы - в работу по их созданию вовлечены и сами ученики, их родители, художники. "Проект будет развиваться. Важно, что такие школы становятся не просто образовательными центрами, но и культурными центрами для местных жителей", - сказал он.

Культурный код в автобусах

Второе направление социокультурного проекта "Сайнуу!" - создание и запуск в сентябре аудиогидов в новых автобусах Улан-Удэ, поставленных в Бурятию по совместному проекту ВЭБ.РФ и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В прошлом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" при поддержке ГТЛК и ВЭБ.РФ городской парк пополнился более 70 новыми современными автобусами. Прослушав в них аудиогиды, горожане и гости Бурятии смогут узнать все о маршруте следования, его интересных точках, об истории Улан-Удэ и его знаменитых жителях.

Готовится больше 80 историй на двух языках - русском и бурятском. Техническую часть проекта осуществляет коллектив радиостанции "Буряад FM". Истории можно будет прослушать со смартфона, с помощью бесплатного приложения, используя QR-коды, которые можно будет узнать по табличке "Сайнуу!".

"Примерный хронометраж одного аудиоролика - три минуты. Истории в них рассказывают интересные люди из Улан-Удэ <...>", - отметила директор радиостанции "Буряад FM" Жанна Дымчикова.

Прослушать аудиогиды можно будет уже в начале сентября, тогда же будут организованы экскурсии с героями аудиогидов.