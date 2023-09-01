1 сентября, 04:15

Более 70% опрошенных в РФ предпринимателей используют нейросети для бизнеса

Среди плюсов применения искусственного интеллекта респонденты отметили экономию рабочего времени, креативные ответы, отсутствие необходимости отпуска и больничных

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нейросети используют для бизнеса уже более 70% опрошенных представителей российских компаний. Работать с искусственным интеллектом (ИИ) не понравилось минимальному их количеству, следует из опроса сервиса ЮKassa (принадлежит финтех-компании ЮMoney), результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

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Аналитики в июле - августе опросили 55 представителей (в том числе владельцев) крупного, среднего и малого бизнеса, а также самозанятых в России. Только 2% из них признались, что им не понравилось работать с ИИ, в то же время 72% заявили, что используют нейросети в работе. 

Подавляющее большинство респондентов (73%) работают с ChatGPT, начавшим набирать популярность в России в начале 2023 года. На втором месте оказалась нейросеть Midjourney (27%), на третьем - Kandinsky разработки Сбера (21%), которая стала самой востребованной среди российских нейросетей.

Владельцы бизнеса (54% опрошенных) не согласны с тем, что нейросети могут полностью заменить их. Действительно боятся такой перспективы только 2% от всех участников опроса.

Плюсы и минусы ИИ

Респонденты разделились во мнениях относительно плюсов и минусов нейросетей. В качестве положительных моментов использования ИИ 73% опрошенных отметили экономию рабочего времени, 45% подчеркнули, что ИИ не болеет, не берет отпуск и выдает креативные ответы. Еще 7% полагают, что нейросети позволяют оптимизировать нагрузку на разработчиков. В то же время, говоря о недостатках, 36% опрошенных отметили непредсказуемость ответа на запрос.

"Ограничение доступа создает сложности при интеграции. Еще могут быть трудности с обучаемостью нейросетей. Причем сложность скорее в компетенции сотрудника, который реализует функционал, чем с самой нейросетью", - сказал один из участников опроса.

Нейросети положительно влияют на бизнес-результат, считают 36% респондентов, 25% выделили в качестве плюса то, что ИИ сейчас в тренде. Еще четверть назвали в числе минусов платную подписку и ограниченный доступ. Также нейросети могут быть некомпетентны в узких вопросах, уверена еще часть респондентов. 

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