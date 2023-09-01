В кабмине РФ не поддержали законопроект об учете и маркировке домашних животных

В правительстве отметили, что в материалах к законопроекту отсутствует прогнозная оценка возможных социально-экономических последствий при введении таких мер

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении маркирования и учета домашних животных. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - указывается в документе.

Речь идет об инициативе, которую внесли в Госдуму Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан и депутат Думы Рафаэль Марданшин в ноябре 2022 года. Законопроект предлагает включить в число общих требований к содержанию животных, установленных законом об ответственном обращении с ними, обеспечение маркирования и учета домашних животных в соответствии с ветеринарным законодательством. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету таких животных "делает невозможным осуществление мониторинга их популяции и формирование культуры ответственного обращения с животными".

В кабмине же считают, что нововведение не соответствует "целям и предмету правового регулирования в области ветеринарии, которое обеспечивает регламентацию научной и практической деятельности человека, направленной на предупреждение и лечение болезней животных, производство доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и ветеринарно-санитарную защиту природы и окружающей среды, включая защиту людей от болезней, общих для человека и животных".

Кроме того, инициатива также предлагает исключить из закона о ветеринарии норму о том, что животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам, не подлежат маркировке и учету. Закон, устанавливающий такие нормы, был принят Госдумой в июне 2022 года и вводит обязательную маркировку только сельскохозяйственных животных. Однако, как напоминают в кабмине, новые нормы вступают в силу только сегодня, 1 сентября 2023 года. "Данное предложение является преждевременным, в том числе ввиду отсутствия правоприменительной практики реализации соответствующих положений", - отмечается в проекте отзыва.

Кроме того, указали в кабмине, материалы к законопроекту не содержат прогнозной оценки возможных социально-экономических последствий при введении обязательного маркирования и учета домашних животных.