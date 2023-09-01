1 сентября, 04:08
Пандемия COVID-19

В Перу зарегистрированы два случая заражения новым штаммом коронавируса

Болезнь у пациентов протекает в легкой форме, сообщила министр здравоохранения Сесара Васкеса

ГАВАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Два случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") подтверждены в Перу. Как сообщает в четверг местная радиостанция RPP, все заразившиеся проживают в пригороде столицы республики.

По данным Минздрава, заразившиеся - мужчина и женщина 57 и 56 лет соответственно. "К счастью, у них есть три дозы вакцины и они находятся в домашней изоляции, поскольку симптомы легкие, госпитализация не требуется", - приводит радиостанция на своем сайте слова министра здравоохранения страны Сесара Васкеса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила штамм "эрис" в перечень вариантов коронавируса под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%.

В Перу с 33-миллионным населением полный курс иммунизации от коронавируса прошли 84% жителей. С начала эпидемии в республике выявлено 4,51 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли более 221,7 тыс. пациентов. 

Теги:
ПеруПандемия COVID-19
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