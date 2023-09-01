Российские заповедники разработают правила внешнего вида и поведения для туристов

Также правительство обозначило капитальные и некапитальные объекты, разрешенные к размещению в национальных парках

ТАСС, 1 сентября. Вступающий в силу закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволит заповедникам и нацпаркам разрабатывать свои требования к внешнему виду и поведению для туристов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росзаповедцентра.

"Разрабатываемые подзаконные акты предусматривают общие принципы организации туризма на ООПТ и вводят дополнительные новеллы, которые отсутствовали ранее. Для ФГБУ, осуществляющих управление ООПТ федерального значения, устанавливается необходимость разработки и утверждения правил посещения каждой ООПТ, где содержится информация о запретах и ограничениях для туристов, сведениях об общем режиме функционирования ООПТ, порядке использования личной техники туристов, предъявляемых требованиях по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, правилах надлежащего поведения туристов, их внешнего вида и состояния", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, подзаконные акты находятся на разных этапах рассмотрения и вступят в силу не с 1 сентября, а позже. Благодаря закону регионы на основании типовых правил смогут в будущем утверждать свои правила организации безопасного туризма в заповедниках регионального и местного значения.

"Минприроды России при этом наделяется полномочиями по утверждению порядка классификации экологических маршрутов и экологических троп на ООПТ в зависимости от сложности, протяженности и опасности. Также Минприроды России утверждает состав сведений и форму предоставления учреждениями информации, необходимой для включения в реестры экологических троп и экологических маршрутов, что позволит провести инвентаризацию всех троп и маршрутов на ООПТ, а также унифицировать форму предоставления необходимых данных", - рассказали в ведомстве.

Также постановлением правительства РФ вводится перечень капитальных и некапитальных объектов, разрешенных к размещению в национальных парках. Такие некапитальные объекты не потребуют аренды земли, их можно будет поставить по соглашению о рекреационной деятельности в парке.

Для долгосрочного планирования развития туризма свой план рекреационной деятельности должен будет появиться у каждого национального парка, все требования по такому документу утверждаются правительством РФ. А разработка плана сроком на 10 лет ляжет на администрацию нацпарка, где создадут для этого специальную рабочую группу, куда в том числе включат представителей местных властей, уточнили в Росзаповедцентре.