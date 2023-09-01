Володин в День знаний поблагодарил учителей за раскрытие талантов детей

Председатель Госдумы также отметил, что школьников и студентов ждет "интересное, насыщенное время"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учителя и преподаватели раскрывают таланты и способности детей, помогают получать полезные навыки. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем знаний.

"Спасибо нашим учителям и преподавателям, которые помогают получить полезные навыки, раскрывают таланты и способности детей, вкладывают в свой благородный труд душу и сердце", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте палаты.

Володин считает, что первоклассников, школьников и студентов ждет "интересное, насыщенное время", когда каждый день они будут "узнавать что то новое, расширять кругозор, учиться преодолевать трудности". "Это время дружбы, незабываемых моментов, поиска своего места в жизни", - добавил председатель Госдумы.

Он пожелал, чтобы учебный год стал "для всех годом новых достижений".