1 сентября, 04:19
День знаний

Володин в День знаний поблагодарил учителей за раскрытие талантов детей

Председатель Госдумы также отметил, что школьников и студентов ждет "интересное, насыщенное время"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учителя и преподаватели раскрывают таланты и способности детей, помогают получать полезные навыки. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем знаний.

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"Спасибо нашим учителям и преподавателям, которые помогают получить полезные навыки, раскрывают таланты и способности детей, вкладывают в свой благородный труд душу и сердце", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте палаты.

Володин считает, что первоклассников, школьников и студентов ждет "интересное, насыщенное время", когда каждый день они будут "узнавать что то новое, расширять кругозор, учиться преодолевать трудности". "Это время дружбы, незабываемых моментов, поиска своего места в жизни", - добавил председатель Госдумы.

Он пожелал, чтобы учебный год стал "для всех годом новых достижений". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияДень знаний
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