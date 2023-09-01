Собянин заявил, что в школы Москвы пришли более 1,1 млн учеников в 2023 году

В их числе около 120 тыс. первоклассников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем знаний и сообщил, что в 2023 году в школы столицы пришли более 1,1 млн учеников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю всех с Днем знаний! Это один из самых главных праздников в нашей молодой и энергичной Москве, которая вновь переходит на школьное время. Время учиться и учить. Первого сентября за парты сели около 120 тыс. первоклассников. А всего в этом году в столичные школы пришло больше 1,1 млн юных москвичей - абсолютный рекорд в истории города", - сообщил Собянин.

Мэр пожелал ученикам школ, чтобы каждый день приносил им радость новых знаний и открытий. "Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь. В добрый путь по стране знаний", - написал Собянин.