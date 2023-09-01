Российско-туркменская школа в Ашхабаде приняла 190 первоклассников

Всего в школе насчитывается 1,7 тыс. учеников

АШХАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Совместная российско-туркменская средняя школа им. Пушкина открыла 1 сентября двери для 190 учеников первого класса. Об этом журналистам сообщила директор школы Ирина Куминова.

"В этом году 190 первоклассников принимает школа. Всего в школе учится около 1,7 тыс. человек", - сказала она.

Мероприятие в честь Дня знаний в школе открылось гимнами России и Туркмении, затем выступили танцевальные коллективы учебного заведения, ученики исполнили сценки и прочитали стихи. "Уважаемые учителя, родители, дорогие школьники и, конечно же, первоклассники, поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Образование в наши дни имеет колоссальное значение, оно дает человеку веру в себя, целеустремленность, основу для новых побед и свершений", - зачитал поздравления посла РФ в Ашхабаде Ивана Волынкина первый секретарь посольства Евгений Лыков.

Школа была основана в 2002 году. В 2009 году было построено ее новое здание, в церемонии открытия которого приняли участие на тот момент президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и российский лидер Владимир Путин. Всего в Туркмении работает 70 школ с русским языком обучения.