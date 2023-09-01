Регулятор оштрафовует австралийскую Qantas на рекордные $162 млн за обман клиентов

Авиакомпания продавала билеты на отмененные рейсы

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) намерена оштрафовать крупнейшую авиакомпанию страны Qantas на рекордные $162 млн за продажу билетов на отмененные авиарейсы. Об этом сообщила председатель комиссии Джина Касс-Готлиб.

По словам главы ACCC, Qantas должна "заплатить 250 млн австралийских долларов за то, что обманывала своих клиентов". "Мы считаем, что штраф за такое поведение должен быть рекордно большим", - заявила Касс-Готлиб в эфире национального радио, подчеркнув, что "наказание для авиаперевозчика должно быть максимально строгим, чтобы это могло напугать другие компании, решившие, что они могли бы сделать то же самое".

Председатель комиссии также сообщила, что в течение 2022 года регулятор получил более 2,6 тыс. жалоб на действия Qantas, причем более половины этих рекламаций касались именно отмены рейсов. "Это сразу привлекло внимание ACCC, но реальные масштабы проблемы стали очевидны только после того, как мы провели тщательное расследование", - сказала она, отметив, что экспертам комиссии удалось выявить многочисленные случаи "обмана и вводящего в заблуждение поведения компании".

Если регулятору удастся доказать в суде справедливость своих обвинений, Qantas будет вынуждена выплатить самый крупный в истории страны штраф за нарушение закона о защите прав потребителей. Прежде максимальный размер таких выплат не превышал 125 млн австралийских долларов (около $81 млн).

Ранее сообщалось, что комиссия по защите конкуренции и прав потребителей обратилась в суд, обвинив авиакомпанию Qantas, на долю которой приходится порядка 66% всех авиаперевозок в Австралии, в обмане клиентов и продаже билетов на несуществующие авиарейсы. По данным ACCC, Qantas продавала билеты более чем на 8 тыс. авиарейсов, запланированных на период с мая по июль 2022 года, в течение двух недель, а в некоторых случаях в течение 47 дней после их отмены. Также авиакомпания, отменив более 10 тыс. рейсов в указанный период, не уведомила об этом пассажиров в установленный законом срок. Все это, по мнению регулятора, лишило потребителей возможности выбора и заставило покупать более дорогие авиабилеты.