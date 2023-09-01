Девять новых школ открывают на Кубани для решения проблемы нехватки учебных мест

Общая вместимость новых образовательных учреждений составит 8 550 мест

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство девяти новых школ завершено в Краснодарском крае к началу учебного года, их открывают в День знаний для решения проблемы нехватки учебных мест. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Пронько.

В Краснодарском крае существует проблема нехватки учебных мест. Работающие в регионе 1 252 школы рассчитаны на 650 тыс. мест в одну смену. С 1 сентября в крае будут обучаться 780 тыс. учеников, в том числе 80 тыс. первоклассников. В школах крупных городов края набрали более 15 первых классов в параллели.

"К новому учебному году планируется открытие девяти школ общей вместимостью 8 550 мест в муниципальных образованиях город Краснодар, город-герой Новороссийск, Северский район и Крыловский район. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 объектов общеобразовательных организаций общей вместимостью 9 575 мест", - сообщил Пронько.

Он добавил, что в 2024 году планируется построить еще 23 общеобразовательных учреждения, что позволит создать еще более 23 тыс. учебных мест.

Количество учащихся, прибывших в Краснодарский край из субъектов, вошедших в состав РФ по итогам проведения референдумов, которые пойдут в школы в регионе начинающемся учебном году сократится в два раза, уточнили в министерстве. "В новом учебном году в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях планируется обучить более 3 тыс. несовершеннолетних, прибывших из новых субъектов Российской Федерации, в прошлом учебном году в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях края обучалось более 6 тыс. несовершеннолетних", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что власти региона оказывают семьям несовершеннолетних помощь в подготовке детей к школе. По состоянию на начало 2023 года Краснодарский край с начала специальной военной операции принял около 100 тыс. эвакуированных жителей Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик и самостоятельно прибывших в регион.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, строится новое жилье. Из-за этого в крае существуют проблемы в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства. В регионе ведется активное строительство новых школ. Так, до конца 2025 года планируется построить еще как минимум 31 школу.