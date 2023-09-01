На Сахалине восстановили нарушенное из-за ливней пригородное железнодорожное сообщение

Как сообщили в Минтрансе региона, работы по ремонту земляного полотна завершились

ТАСС, 1 сентября. Пригородное железнодорожное сообщение на Сахалине, нарушенное из-за ливней, восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале Минтранс региона.

"Работы по восстановлению земляного полотна завершены. Пригородное железнодорожное сообщение на участке Южно-Сахалинск - Грузовой - Новоалександровка восстановлено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пригородные поезда сообщением Новоалександровка - Христофоровка, Новоалександровка - Южно-Сахалинск, Христофоровка - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Поронайск, Южно-Сахалинск - Томари и поезд дальнего следования Южно-Сахалинск - Ноглики будут курсировать по установленному расписанию.

Ночью на юге Сахалина прошел сильный дождь. В Южно-Сахалинске выпала месячная норма осадков, здесь были затоплены городской парк, ряд школ, жилых домов и дорог, фиксировались отключения электроэнергии, из-за обильных осадков в городе ввели режим ЧС, празднование Дня знаний в городе перенесено на 4 сентября. Также режим ЧС введен в Невельском и Анивском районах, пострадавших от стихии.