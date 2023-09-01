Слушания по делу арестованного за участие в боях в Донбассе итальянца пройдут 15 сентября

Алессандро Бертолини содержится в тюрьме под Миланом

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Предварительное слушание по делу арестованного за участие в военных действиях в Донбассе Алессандро Бертолини состоится 15 сентября. Как рассказал корреспонденту ТАСС его адвокат Массимильяно Луиджи Шалла, после этого "пройдет еще одно или максимум два слушания".

По словам юриста, суд первой инстанции будет завершен в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что Бертолини постоянно проживал в Донбассе с 2017 года и "именно поэтому получил" гражданство. "Он не был иностранцем, который [специально] приехал туда воевать", - сказал Шалла.

Бертолини содержится в тюрьме под Миланом. Как сообщали итальянские СМИ, он был арестован 30 июня в аэропорту Мальпенса в Милане в рамках расследования, ведущегося в отношении него прокуратурой Генуи. Сам Бертолини родом из северного города Роверето. В Италии его подозревают в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. В 2021 году через органы донбасских республик Бертолини получил российское гражданство.

В Италии участие в военных действиях в качестве наемников является уголовным преступлением.