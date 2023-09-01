Более 80% опрошенных японцев обеспокоены угрозой землетрясений

При этом, как следует из результатов опроса частной исследовательской фирмы INTAGE, 41% респондентов не принимает никаких мер, чтобы обезопасить себя

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Почти 85% японцев испытывают беспокойство по поводу землетрясений, которые регулярно происходят в их стране. Это показали опубликованные в газете Asahi результаты опроса, проведенного частной исследовательской фирмой INTAGE. Он был организован в связи с отмечаемой 1 сентября 100-й годовщиной мощного землетрясения в Токио и его окрестностях, в результате которого погибли более 140 тыс. человек.

Подземные толчки занимают первое место в списке явлений, которые вызывают у японцев беспокойство и страх. В этом перечне они опередили даже тайфуны, которые также ежегодно несколько раз обрушиваются на страну.

В то же время 41% участников опроса признались, что не принимают никаких мер, чтобы обезопасить себя на случай сильного подземного толчка. Власти, в частности, призывают население закреплять мебель, постоянно держать наготове рюкзаки с документами, деньгами и банковскими картами, запасом воды, еды и медикаментов и т. д. Нынешний опрос проводился по интернету во второй половине августа, в нем приняли участие 5 тыс. человек в возрасте от 15 до 79 лет.