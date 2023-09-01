Студенты ссузов Липецкой области будут оказывать профильную помощь семьям участников СВО

Как сообщила координатор регионального Молодежного крыла Народного фронта Анна Мельниченко, с началом учебного года состав профильных студенческих групп будет расширяться

ТАСС, 1 сентября. Студентов средних специальных учебных заведений Липецкой области с нового учебного года планируется привлекать к оказанию профильной помощи семьям участников СВО. Об этом сообщила в пятницу ТАСС координатор Молодежного крыла Народного фронта в Липецкой области Анна Мельниченко.

"Летом мы привлекли к профильной помощи семьям участников СВО студентов и преподавателей Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Теперь перед нами стоит задача объединить усилия всех ссузов региона для регулярной работы в этом направлении. Поэтому с началом учебного года мы будем расширять состав профильных студенческих групп и привлекать студентов других специальностей, чьи навыки могут пригодиться в решении проблем семей участников спецоперации", - сказала Мельниченко.

Как отметили в пресс-службе Молодежного крыла Народного фронта, студенты и преподаватели Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий выполняли для семей участников СВО ремонтные работы, демонтаж плитки, ремонт розеток, укрепление порогов, устанавливали светильники, красили стены и так далее.

Так, одной из семей волонтеры покрасили фасад дома, другой семье выложили плиткой стены в ванной и укрепили порог в доме. "Я всегда рад помочь, особенно если это касается моей специальности. У меня друзья тоже сейчас находятся в зоне СВО, некоторые вернулись, а от некоторых вообще новостей нет. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько важно сегодня поддерживать семьи военнослужащих всем, чем возможно", - цитирует пресс-служба преподавателя Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий Андрея Лукьянчикова.