В 10 районах Забайкалья впервые открыли горные классы для обучения школьников

Их создали в районах, где работают горнодобывающие предприятия

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. В районах Забайкальского края в новом учебном году впервые открыли 10 горных классов для профильного изучения горного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"Ребята будут заниматься в отдельных оборудованных аудиториях. Классы оснащены за счет единой президентской субсидии. Всего в крае планирует заниматься около 220 школьников с 7 по 10 классы", - рассказали в ведомстве.

Классы создали в районах, на территории которых работают горнодобывающие предприятия. Профильные занятия будут проходить в школе №5 Балея, Харанорской средней школе, Газимуро-Заводской, средней школе села Калга, школе №7 Краснокаменска, школе №102 поселка Азамар, Вершино-Дарасунской средней школе, Дровянинской школе, Нерчинско-Заводской и в школе №52 города Шилки. Ранее подобный класс создали в многопрофильном лицее Забайкальского госуниверситета города Читы.

"Педагоги, планирующие работать в горных классах, проходят повышение квалификации на базе Института развития образования Забайкальского края. Кроме того, занятия будут проводить и социальные партнеры самих предприятий", - отметили в министерстве.

Выпускники горных классов смогут проходить практику и трудоустраиваться на предприятия партнеров после выпуска. Сейчас развитию горного образования в Забайкалье уделяется особое внимание.

Горнодобывающая отрасль - ключевая в экономике Забайкальского каря. На территории региона расположено крупнейшее в России месторождение меди - Удоканское. Забайкальский край является основным поставщиком урановых руд для ядерной промышленности России (94% общероссийских запасов). Здесь также имеются значительные запасы золота, серебра, олова, железных руд, угля и других.