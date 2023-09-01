Володин заявил, что с 1 сентября вступают в силу законы для повышения качества образования

В частности, школы должны будут привести свои основные образовательные программы в соответствие с федеральными

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Законы, направленные на повышение качества образования в школах, вступают в силу 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Дорогие школьники, студенты, родители и наши учителя! Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем знаний. Так получилось, что в этот день вступают в силу законы, о которых хочу рассказать, учитывая, что они направлены на повышение качества образования в школах", - написал Володин.

В частности, учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Кроме того, школы должны будут привести свои основные образовательные программы в соответствие с федеральными. "Это позволит повысить доступность качественного образования. Ранее при переводе ребенка в другую школу зачастую возникали вопросы несоответствия образовательных программ, что приводило к стрессу ребенка и несло дополнительные расходы для родителей на репетиторов", - отметил Володин.

Также сообщается, что школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно, родителям детей с инвалидностью предоставят четыре дополнительных выходных для ухода за детьми ежемесячно.