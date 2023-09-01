В Москве 2-3 сентября ожидается теплая погода

По прогнозам синоптиков, в городе пройдут небольшие дожди

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Теплая погода будет стоять в предстоящие выходные в Москве, но при этом ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Выходные будут теплыми, но с облаками, дожди будут идти небольшой интенсивности. Посвежеет до плюс 20-22 градусов. В [Московской] области - плюс 18-23 градуса. У нас будет плавный переход от климатического лета на климатическую осень", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первый день сентября осень стартует с "июльского тепла". В пятницу в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. "В столице плюс 26-28 градусов, в Подмосковье - 24-29 - это аномально тепло и больше соответствует "макушке" лета", - добавил Тишковец.

По его словам, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. - "идеальное число для метеозависимых людей".