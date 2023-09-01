СМИ: в Латвии со 2 сентября перестанут действовать постоянные ВНЖ для граждан России

По информации LETA, для получения документа к 1 сентября россияне - владельцы ВНЖ должны подтвердить знание государственного языка и наличие доходов

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Постоянные виды на жительство (ВНЖ) граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами страны, становятся недействительными со 2 сентября. Об этом сообщило агентство LETA.

По его информации, чтобы получить новый вид на жительство, к 1 сентября россияне - владельцы ВНЖ должны подтвердить знание государственного языка и наличие доходов.

Однако в последний момент перед вступлением изменений в силу МВД Латвии внесло в Сейм поправки к Закону об иммиграции, позволяющие продлить на два года срок сдачи экзамена по государственному языку, который необходим для получения статуса постоянного жителя ЕС в республике. Несмотря на предполагаемые поправки, граждане России в сентябре должны будут получить хотя бы временный вид на жительство, отмечает портал.

22 августа сообщалось, что латвийское правительство собирается внести изменения в закон о миграции, чтобы граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, могли получить временный вид на жительство на два года и за это время пройти языковой тест.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.