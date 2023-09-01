Посольство России начало проверку информации об аресте на Кипре россиянина

Выясняется, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином РФ, сообщил представитель дипмиссии

НИКОСИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Никосии проверяет информацию об аресте на Кипре россиянина по запросу США. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии.

"Мы проверяем информацию, выясняем, действительно ли задержанный, как заявляют США, является гражданином России", - сказал он.

Как объявил ранее Минюст США, гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники.

По версии Минюста, Петров, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО якобы осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что данная деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования.

По совокупности обвинений Петрову грозит пожизненное заключение. Как ожидает американская сторона, он будет в ближайшее время экстрадирован с Кипра в Соединенные Штаты.