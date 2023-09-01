Синоптики считают, что новый тайфун не окажет серьезного влияния на погоду в Приморье

По прогнозу, с 3 по 5 сентября он будет действовать в районе Шанхая

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Тайфун №11 с названием "Хайкуй", который по предварительным прогнозам мог быть опасен для страдающего от паводков Приморского края, не окажет серьезного влияния на погоду в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"Текущие расчеты не прогнозируют выход тайфунов на Приморский край в течение следующей рабочей недели. Тайфун "Хайкуй" может прийти в акваторию Японского моря лишь в виде отдельных фрагментов", - рассказали в пресс-службе.

По текущему прогнозу, с 3 по 5 сентября тайфун будет действовать в районе Шанхая, деградируя и растворяясь над территорией Китая.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб на сегодняшний день оценили в 7 млрд рублей.