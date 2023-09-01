Мишустин поздравил учащихся с Днем знаний

Премьер-министр отметил особую роль образования в жизни России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний и началом учебного года, отметив особую роль образования в жизни нашей страны. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Во все времена именно образование является надежным фундаментом, на котором строится благополучие и процветание страны. Правительство уделяет большое внимание этому направлению, делает все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение могло получить разносторонние знания, реализовать свои способности и таланты, найти призвание в жизни", - говорится в поздравлении.

Премьер отметил труд преподавателей, выразив уверенность, что с их помощью студенты и школьники продолжат показывать отличные результаты на олимпиадах. Он выразил уверенность, что творческий потенциал и желание изменить мир к лучшему нынешних школьников и студентов обеспечат достойное будущее для России.

1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний - начало нового учебного года. Праздник был объявлен указом президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. Впервые День знаний отмечался 1 сентября 1984 года.