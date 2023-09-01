Еще 29 городов присоединяются к эксперименту по квотированию вредных выбросов в РФ

Среди них такие региональные центры, как Абакан, Баранул, Кемерово, Кызыл, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, а также Астрахань, Махачкала и Ростов-на-Дону

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в РФ расширяется. К 12 участвующим присоединяются 29 городов, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"В списке 29 городов, где по итогам наблюдений отмечен высокий или очень высокий уровень загрязнения воздуха. В каждом городе будут проведены сводные расчеты загрязнений и утвержден комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. То есть для каждого города необходимо будет предусмотреть отдельные мероприятия, а для каждого загрязнителя - строгую ответственность за соблюдение экологических норм", - привела пресс-служба слова вице-премьера.

Изначально в эксперименте участвовали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. К ним присоединяются 29 городов из 16 регионов. Среди них такие региональные центры, как Абакан, Баранул, Кемерово, Кызыл, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, а также Астрахань, Махачкала и Ростов-на-Дону. В Иркутской области, помимо регионального центра, к эксперименту присоединяются еще шесть городов. Среди небольших городов в список включены, в частности, Гусиноозерск, Искитим, Новочеркасск. Уссурийск. В 29 населенных пунктах, которые подключились к эксперименту, проживают почти 7 млн человек.

До конца 2024 года предстоит завершить работу по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в новых городах-участниках. А в 2025 году будут утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов, отметила Абрамченко.

"Проблема грязного воздуха в городах очень давняя, в основании ее много вопросов, которые копились десятками лет. На старте "Чистого воздуха" в городах были устаревшие производства и общественный транспорт, чадящие котельные, частный сектор на угольном отоплении. Благодаря системной работе федерального центра, регионов и бизнеса, ситуация начала меняться для первых 12 промышленных центров, а теперь изменится еще для 29. Работы много, важна каждая отдельная задача, ведь речь идет о качестве жизни, здоровье людей, сохранении экологии городов. Это приоритет номер один у государства", - отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, чьи слова привела пресс-служба вице-премьера Абрамченко.

Поручение о расширении перечня городов, участвующих в эксперименте, дал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Согласно поручению, в этих городах предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза. Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях для повышения ответственности компаний за выбросы. Эксперимент проводится в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".