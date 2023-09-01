Парк "Остров мечты" за лето посетили около 7,5 млн человек

В парке отметили, что, в частности, росту посещаемости поспособствовало открытие пляжного клуба Dream Beach Club

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 7,5 млн человек побывали за лето в парке "Остров мечты" в Москве, число посетителей выросло в том числе и за счет открытия пляжного клуба Dream Beach Club. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Популярность нашего объекта продолжает расти - этим летом "Остров мечты" посетило порядка 7,5 млн человек. Безусловно, росту посещаемости поспособствовало открытие пляжного клуба Dream Beach Club", - сказал генеральный директор "Острова мечты" Борис Пищик.

Как напомнили в пресс-службе, за неполных три месяца пляжный клуб посетили более 150 тыс. человек, которые также приняли участие более чем в 120 бесплатных активностях и ходили на музыкальные концерты под открытым небом. Всего за сезон состоялось семь концертов, в которых приняли участие 13 звездных исполнителей, среди которых Полина Гагарина, Niletto, Мot, Smash и Клава Кока. Пляжный клуб продолжит работу в сентябре.

Также в третий раз прошел ежегодный фестиваль "Лето яркого цвета", объединивший более 120 бесплатных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Посетители фестиваля пробежали более 100 км в рамках спортивных мероприятий, больше 30 часов танцевали на мастер-классах и выпили около 900 напитков на чайных церемониях, добавили в пресс-службе.

"В ландшафтном парке "Острова мечты" прошли такие масштабные мероприятия как: Фестиваль ко дню борьбы с наркоманией, Выставка спецтехники транспортного комплекса, "Чеховский фестиваль под открытым небом", а также "День Индии". Причем за четыре дня этнический фестивали посетили 2 млн человек. Было выпито 2,8 млн чашек чая и использовано 25 тыс. упаковок экологичной краски во время праздника Холи. На Дне Индии работало 20 тематических зон, где проводились лекции, танцевальные мастер-классы, шахматные турниры, кинопоказы и индийская ярмарка, а также состоялись 45 свадебных церемоний", - перечислили в парке.

В течение летнего сезона для гостей прошло более 175 киносеансов в кинотеатре под открытым небом. Любители экстремального отдыха больше 45 тыс. раз прокатились на сап- и вейкбордах в вейк-парке "Острова мечты".