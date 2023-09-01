Маск: Байден и Макконнелл могли бы пройти прослушивание на роль "хранителя склепа"

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее заявляла, что американские политики, включая Джо Байдена и Митча Макконнелла, больше не способны надлежащим образом исполнять свои обязанности ввиду возраста

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что президент США Джо Байден и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл ввиду преклонного возраста могли бы пройти прослушивание на роль "хранителя склепа" (герой сериала "Байки из склепа" (Tales from the Crypt, 1989-1996).

"Макконнелл и Байден могли бы пройти прослушивание на роль хранителя склепа - без грима и спецэффектов!" - заявил в четверг Маск в социальной сети "X" (ранее Twitter). "Бедный парень. Он отлично провел время, но пришло время уйти в отставку", - написал он позднее в тот же день о лидере республиканцев в Сенате.

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявляла, что американские политики, включая Байдена и Макконнелла, больше не способны надлежащим образом исполнять свои обязанности ввиду возраста и проблем со здоровьем.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате в среду во время выступления неожиданно замолчал примерно на 30 секунд и не реагировал на слова окружающих. Похожий случай произошел 26 июля. Макконнелл тогда на пресс-конференции молчал около 20 секунд, напряженно глядя перед собой. Помощники 81-летнего сенатора в обоих случаях объяснили произошедшее головокружением. В марте законодатель был госпитализирован на несколько дней после того, как получил сотрясение мозга при падении.