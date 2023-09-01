Турчак заявил, что состояние госпитализированного депутата Сокола оценивается как тяжелое

У политика выявили венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сообщили в партии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Состояние госпитализированного депутата Госдумы Сергея Сокола оценивается как тяжелое. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

"Ночью навестил Сергея [Сокола]. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею - сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках", - сказал Турчак.

Сокол был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщает пресс-служба партии врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.