1 сентября, 06:20,
обновлено 1 сентября, 06:33

Турчак заявил, что состояние госпитализированного депутата Сокола оценивается как тяжелое

Софья Сандурская/ ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Сокол
© Софья Сандурская/ ТАСС

У политика выявили венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость, сообщили в партии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Состояние госпитализированного депутата Госдумы Сергея Сокола оценивается как тяжелое. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, комментарий которого приводит пресс-служба партии.

"Ночью навестил Сергея [Сокола]. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею - сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя - большое спасибо, Сергей в надежных руках", - сказал Турчак.

Сокол был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщает пресс-служба партии врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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