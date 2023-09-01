В Москве все жилые дома и соцобъекты подготовили к отопительному сезону

Специалисты провели испытания на 17,3 тыс. км тепловых сетей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты подготовили все жилые дома и социальные объекты Москвы к отопительному сезону, всего - 74 тыс. объектов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону. <…> Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили в общей сложности более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, 8,6 тыс. объектов социальной сферы и 30,8 тыс. административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отмечается, что подготовку к осенне-зимнему периоду начали в мае, сразу после отключения отопления. Специалисты ПАО "МОЭК" провели гидравлические и температурные испытания на 17,3 тыс. км тепловых сетей, что позволило выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

Подготовлены 13 ТЭЦ, 38 районных и 46 квартальных тепловых станций, 96 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверено, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон. Выполнены регламентные работы на 124 тыс. км электрических, 8,9 тыс. км газовых, более 13 тыс. км водопроводных и 9,3 тыс. км канализационных сетей.

"Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами", - добавляется в сообщении.