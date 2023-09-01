В Австралии расследуют случай массового истребления гребнистых крокодилов

По данным ABC, рейнджеры обнаружили не менее 14 убитых крупных крокодилов на берегах реки Норман

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Австралии расследуют случай массового истребления больших гребнистых крокодилов в заливе Карпентария, на северо-востоке континента. Об этом сообщила радиостанция ABC.

По ее данным, рейнджеры обнаружили не менее 14 убитых крупных крокодилов на берегах реки Норман, протекающей в 700 км к западу от Кэрнса, после чего департамент окружающей среды штата Квинсленд начал расследование. "Рейнджеры из числа аборигенов Карпентария, помогающие в расследовании, обеспокоены влиянием истребления такого числа крокодилов на экосистему. [Все убитые крокодилы] - это крупные особи, доминирующие на своей территории, и их исчезновение нарушит баланс в местных популяциях", - указал в эфире радиостанции представитель службы рейнджеров.

Как отмечают в департаменте, застреленные животные не могли представлять угрозу для человека, поскольку обитали в труднодоступных, незаселенных местах, однако их истребление является нарушением местного природоохранного законодательства. В предстоящие дни рейнджеры намерены выяснить, кто и зачем убил такое количество крокодилов, и затем привлечь нарушителей к ответственности.

Ежегодно в Австралии фиксируется не менее десяти нападений крокодилов на людей и примерно 25% этих атак оказываются смертельными для человека. Наиболее опасными считаются именно гребнистые крокодилы, обитающие на северо-восточном, северном и северо-западном побережьях континента. Хищники, популяция которых на континенте насчитывает около 200 тыс. особей, находятся под защитой местного законодательства, убивать их запрещено.

Гребнистый крокодил - крупнейший наземный хищник и рептилия на планете. Самцы могут достигать в длину 7 м при массе до 2 тонн. Этот крокодил может жить в соленой воде, но, как правило, обитает в мангровых болотах, дельтах, лагунах и в нижнем течении рек. Рептилии этого вида чрезвычайно агрессивны и практически не боятся человека.