Мишустин поздравил воспитанников и педагогов с открытием Иркутского суворовского училища

В Иркутске открыли первое суворовское училище в СФО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравление с открытием в Иркутске суворовского училища - первого в Сибирском федеральном округе.

"Хочу от всей души поздравить вас со знаменательным событием - открытием Иркутского суворовского училища Министерства обороны Российской Федерации", - сказал он в видеообращении по этому случаю.

Мишустин напомнил, что первые специализированные средние военно-учебные заведения были созданы в стране еще в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Они получили имя великого русского полководца - Александра Суворова.

"За эти десятилетия благодаря уникальной подготовке, практическим навыкам выпускники училища стали элитой Вооруженных сил страны. Среди них - видные военачальники, государственные и общественные деятели, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации", - указал глава кабмина.

Спустя 80 лет, добавил он, традиции военного образования продолжаются. По поручению президента России Владимира Путина в Иркутске создали первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе.

"Два года назад во время нашей рабочей поездки в ваш регион мы осмотрели историческое здание, где раньше располагались военная гимназия и авиационное инженерное училище. У него очень богатая история. Многие его выпускники стали генералами, прославились своими успехами. И тогда же вместе с губернатором определили дату открытия нового учебного заведения - 1 сентября 2023 года", - поделился воспоминаниями премьер.

О военной подготовке

Мишустин отметил, что в училище воспитанники "смогут получать современные знания, блестящую военную подготовку, приобретать практический опыт, учиться науке побеждать и умению проявлять взаимовыручку, чувство ответственности и долга".

"Хотел бы поблагодарить всех, кто вложил в этот проект свой труд и энергию. И конечно, руководству, командно-преподавательскому составу, воспитанникам Иркутского суворовского военного училища хочу пожелать удачи. Пусть новый учебный год будет для вас успешным. С праздником!" - заключил председатель правительства.