Иностранцы на Хайнане могут онлайн подать заявку на временное водительское удостоверение

При этом заявителю достаточно иметь удостоверяющий личность документ, выданное за пределами Китая водительское удостоверение и две цветные фотографии

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Услуга подачи заявления на получение временного водительского удостоверения для иностранцев стала доступна в южной провинции Китая Хайнань в онлайн-формате. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Опция теперь доступна для всех иностранцев, а также жителей специальных административных районов КНР Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао) с 30 августа 2023 года. Заявителю не нужно при этом предоставлять справку о состоянии здоровья. Достаточно иметь удостоверяющий личность документ, выданное за пределами Китая водительское удостоверение, а также две цветные фотографии.

Заявку можно оформить на сайте http://hnslsjs.cn. Опция доступна на нескольких языках, включая английский, русский, японский и немецкий. Временное водительское удостоверение, согласно установленным в провинции правилам, выдается на срок до 12 месяцев.

Программа оформления для иностранцев временных водительских удостоверений на Хайнане стартовала с 1 августа 2019 года. Она распространяется на тех, кто приехал в провинцию как по работе, так и на отдых.