1 сентября, 06:52

В районе Текстильщики построят водосточную сеть

Протяженность сети составит около 500 м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Водосточную сеть протяженностью около 500 м планируют построить в районе Текстильщики. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В Текстильщиках построят водосточную сеть для застройки района Кузьминки. <...> Проектируемая водосточная сеть предназначена для отвода поверхностного стока с территории части района Текстильщики вблизи Саратовской улицы. Протяженность новой водосточной сети составит ориентировочно 500 м", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она пояснила, что площадь территории, в границах которой будут проводиться работы, составляет 4,8 га. 

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