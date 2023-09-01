Таджикистан будет внедрять новую систему оценок знаний учащихся

Президент страны Эмомали Рахмон поручил до конца года подготовить и представить правительству республики проект постановления правительства "О национальной концепции оценки качества образования"

ДУШАНБЕ, 1 сентября. /ТАСС/. Образовательная сфера Таджикистана намерена перейти на новую систему оценок уровня знаний в школах, президент республики Эмомали Рахмон в связи с этим поручил подготовить проект соответствующего документа, сообщила пресс-служба лидера государства.

"Необходимо уделять пристальное внимание вопросам подготовки и перехода к многоступенчатой системе оценки знаний учащихся, строгому контролю за обеспечением продолжения образования в средних общеобразовательных учреждениях и переходу учащихся 5-11 классов к дифференцированному образованию", - сказал Рахмон, выступая в День знаний в Государственном медицинском университете Хатлонской области.

В связи с этим он поручил министерству образования и науки республики, Агентству по надзору в сфере образования и науки и Академии образования до конца года подготовить и представить правительству страны проект постановления правительства "О национальной концепции оценки качества образования".

В настоящее время в Таджикистане используется пятибалльная система оценки знаний. В 2020 году президент страны поручил изучить мировой опыт и внедрить многобалльную систему в общеобразовательных учреждениях республики. Кроме того, для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям отечественного и иностранного рынка труда, он отметил необходимость адаптации учебных программ в сфере высшего профессионального образования к требованиям международных стандартов образования.