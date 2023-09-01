Мишустин поздравил Сергея Гармаша с юбилеем

Премьер-министр России отметил актерский и режиссерский талант народного артиста РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 65-летием актера театра и кино, режиссера, народного артиста России Сергея Гармаша, отметив его особый актерский и режиссерский талант. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Вы обладаете особым талантом актера и режиссера, яркой индивидуальностью, широким творческим диапазоном", - говорится в тексте поздравления.

Премьер подчеркнул, что уникальное искусство перевоплощения, глубина и неподдельная искренность Гармаша покоряют зрительские сердца на протяжении долгих лет.

Мишустин отметил созданные артистом в кино и театре образы, подчеркнув способность актера "играть живую человеческую историю". "И потому люди так любят каждую вашу творческую работу. Ждут встречи с вами в театре и кино", - добавил он, пожелав актеру здоровья, благополучия, новых успехов, интересных проектов и премьер.

Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. С 1984 по 2020 год служил в Московском театре "Современник", где, в частности, был задействован в спектаклях "Большевики", "Кабала святош", "Вдова Капет", "Кот домашний средней пушистости", "Титул", "Три товарища", "Вишневый сад", "Пять вечеров", "Горе от ума", "С наступающим…", "Папа". С 2022 года участвует в постановке "Кроткая" по мотивам повести Федора Достоевского в Малом театре.

Он дебютировал в кино в 1984 году в драме Алексея Симонова "Отряд". Среди наиболее известных киноработ артиста - капитан милиции Кошаев в драме "Ворошиловский стрелок", майор милиции Юрий Коротков в сериале "Каменская", Иван в мелодраме "Любовник", старший мичман Николай Крауз в драме "72 метра", чекист Толя в военной драме "Свои", присяжный Аркадий в драме "12", отец Мэлса в музыкальном фильме "Стиляги", садовник Геннадий Петрович в семейной комедии "Чебурашка".

Также Сергей Гармаш участвовал в дублировании и озвучивании анимационных фильмов, в их числе "Рататуй", "Звездные собаки. Белка и Стрелка", "Иван Царевич и серый волк", "Савва. Сердце воина".