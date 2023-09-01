В МВД сообщили об отсутствии запрета на установку видеорегистратора на лобовое стекло

Использование такого технического средства разрешено, если оно не мешает обзорности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает", - сказали в пресс-центре.

1 сентября вступило в силу постановление правительства, уточняющее список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В частности, постановлением запрещается устанавливать шины, размерность, категория скорости и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортных средств в эксплуатационной документации. Нельзя ездить с использованием шин, имеющих местные повреждения - пробои или порезы, обнажающие корд, а также в случае отсутствия хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес и при наличии трещин.