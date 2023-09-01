Транспортные карты с героями "Спокойной ночи, малыши!" появились в кассах вокзалов Москвы

Карты выполнены в ярком дизайне, индивидуальном для каждого из трех персонажей - Фили, Каркуши и Хрюши

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) выпустила 3 тыс. транспортных карт с героями "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня не только День знаний, но и 59-летие "Спокойной ночи, малыши!" - легендарной телепередачи, любимой многими поколениями россиян. В честь этого события ЦППК выпустила 3 тыс. транспортных карт с изображением Хрюши, Фили и Каркуши. Герои программы <...> поздравили юных пассажиров компании с 1 сентября в торжественном видеонапутствии", - говорится в сообщении.

Транспортные карты, выпущенные ЦППК в коллаборации с программой "Спокойной ночи, малыши!", можно получить при оформлении абонемента или разового билета в кассе Ярославского и Казанского вокзалов, а также на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2. Карты выполнены в ярком дизайне, индивидуальном для каждого из трех персонажей - Фили, Каркуши и Хрюши. Герои передачи пожелали детям доброго пути в мир знаний. Ролик-напутствие будет транслироваться весь день на инфоэкранах компании.

"Среди наших пассажиров наверняка есть те, кто помнит самый первый выпуск "Спокойной ночи, малыши!", вышедший в эфир 1 сентября 1964 года. Это больше, чем просто телепередача. Когда-то, еще маленькими, наши родители спешили вечером к телевизору, чтобы вновь увидеть любимых персонажей. Мы продолжили эту добрую традицию, а теперь ее продолжает уже новое юное поколение. Поэтому мы особенно рады отметить день рождения программы выпуском лимитированных карт, а вместе с этим - поздравить с Днем знаний юных пассажиров ЦППК", - отметила начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Попова, слова которой приводит пресс-служба.

Также в компании напомнили, что с 1 сентября возобновляются льготы школьникам и студентам при поездках далее зоны "Пригород" МЦД и на других направлениях. Подробнее с правилами льготного проезда можно ознакомиться на сайте ЦППК.