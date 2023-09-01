В Крыму заявили, что запасов бытовой воды хватит более чем на год

По словам главы Госсовета республики Владимира Константинова, на полуострове достаточно наливных водохранилищ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Крым располагает запасами бытовой воды более чем на год даже при условии полного отсутствия осадков, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире Первого канала.

"Сегодняшний запас воды - более года, даже если не будет вообще осадков. Очень хорошие емкости подземной воды. Все это касается бытовой воды", - сказал он, подчеркнув, что в Крыму нет никаких ограничений.

Константинов отметил, что полуостров самообеспечен водой: "У нас достаточно наливных водохранилищ".