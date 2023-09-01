Мишустин поздравил с юбилеем директора Дома творчества им. В. Д. Поленова Тамару Пуртову

Премьер-министр отметил ее высокий профессионализм и организаторские способности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем директора Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова, заслуженного деятеля искусств России Тамару Пуртову, отметив ее высокий профессионализм и незаурядные организаторские способности. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Благодаря вашей невероятной энергии, высокому профессионализму и незаурядным организаторским способностям Поленовский дом бережно хранит свои богатые традиции, развивается", - говорится в тексте поздравления.

Премьер подчеркнул, что в Доме народного творчества им. В. Д. Поленова ведется большая работа, оказывается поддержка народному художественному творчеству и любительскому искусству. В разных субъектах РФ реализуются масштабные проекты, проходят фольклорные фестивали и образовательно-просветительские мероприятия.

Мишустин назвал Дом народного творчества символом национальных культур России, а также привел цитату выдающегося русского художника Василия Поленова: "Искусство должно давать счастье и радость". Он добавил, что Пуртова остается верна этой миссии уже многие годы.

Председатель правительства пожелал Пуртовой успехов, воплощения в жизнь интересных идей и новых творческих планов, здоровья и благополучия.

Тамара Пуртова родилась 1 сентября 1958 года. В 1982 году с отличием окончила ГИТИС по специальности "педагог-балетмейстер", после чего работала в Министерстве культуры СССР. С 1993 года преподает историю и теорию хореографического искусства в Московской академии хореографии. С 17 ноября 2009 года - директор Государственного Российского Дома народного творчества. 25 мая 2023 была награждена благодарностью правительства за значительный вклад в подготовку и проведение Года культурного наследия народов Росси.