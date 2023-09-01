В реках трех районов Хабаровского края прогнозируют опасный подъем воды

По данным МЧС, возможно подтопление дорог, а также линий связи и ЛЭП, не защищенных дамбами низин

ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Прошедшие в Хабаровском крае дожди повлияли на уровни рек, в трех районах вероятен подъем воды до опасных отметок, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате прошедших осадков на территории Хабаровского и Приморских краев в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах ожидается повышение уровней воды в реках Бикин и Уссури с достижением отметок категории опасного явления с затоплением поймы на глубину 2,7-3,4 м", - говорится в сообщении.

Сильно вода поднимется, как ожидается, у станции Звеньевой, у поселений Лончаково, Шереметьево, Венюково, Новосоветское. Возможно подтопление дорог, линий связи, ЛЭП, не защищенных дамбами низин. Также подобная неблагоприятная ситуация не исключена в районе населенных пунктов Лермонтовка, Кукелево, Лесопильное, Забайкальское.

Циклон, образовавшийся в районе Желтого моря, принес ливни в Приморье и на юг Хабаровского края на этой неделе. В Бикинском районе за неполные двое суток выпало 79 мм осадков, это свыше 50% месячной нормы осадков. Треть нормы выпала в Вяземском районе. В Хабаровском крае складывается неблагоприятная гидрологическая обстановка в результате повышения уровня воды в реке Уссури после дождей и паводка, смещающегося с территории Приморского края. В регионе подтопило несколько дорог, из-за подъема воды в Амуре начало подтапливать дачи на островах в Хабаровске.